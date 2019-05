Pillon e le preghiere non richieste per Vittorio Zucconi

Simone Pillon raggiunge nuove vette di incommentabilità pubblicando su Facebook questa specie di saluto a Vittorio Zucconi, morto la settimana scorsa:

Ho appreso la notizia della morte di Vittorio Zucconi. Prego per lui, perchè al di là delle inutili e faziose celebrazioni di Repubblica, si salvi l’anima. Ora, dove si trova, vede tutto molto più chiaramente.

Nell’ordine, Pillon parla di “inutili e faziose celebrazioni di Repubblica” che è stato il giornale in cui Zucconi ha speso buona parte della sua carriera condividendone tutte le battaglie. Poi aggiunge che pregherà per la salvezza dell’anima di Zucconi, dando così per scontato che ne abbia bisogno. Sarebbe molto triste, se non fosse ridicolo.

