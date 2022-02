Il Comune di Verona patrocina un concorso scolastico dedicato a un gerarca fascista

Il logo del Comune di Verona sotto il bando del concorso “Piccola Caprera” dedicato a Fulvio Balisti, gerarca fascista e repubblichino della Rsi reduce dalla Campagna d’Africa. Si tratta di un’iniziativa sul tema “Amor di patria” rivolta alle scuole elementari, medie e superiori “che punta a stimolare nei più giovani – dice l’assessore al Decentramento Marco Padovani – il senso di appartenenza alla Nazione, valore in cui questa amministrazione crede”. Amministrazione che è a guida Fratelli d’Italia, facente capo al sindaco Federico Sboarina. A riportare la notizia è il giornalista esperto di estremismi di destra Paolo Berizzi su Repubblica. Il tema è stato sollevato da tre consiglieri comunali veronesi Benini, La Paglia e Vallani, che hanno chiesto spiegazioni alla giunta: “Chiediamo l’immediato ritiro del patrocinio. Per altro per una manifestazione che si svolge fuori provincia. Queste persone, che non fanno alcuna distinzione tra il tricolore della Repubblica italiana e il tricolore repubblichino con l’aquila romana, simbolo della Rsi, non hanno alcun titolo di insinuarsi nelle scuole”.

“Piccolo Caprera”, il comune di Verona patrocina il concorso dedicato al gerarca fascista

Balisti lasciò i suoi terreni a Ponti sul Mincio in eredità ai reduci nel 1959 “affinché potessero rinnovare e tramandare alle generazioni future il ricordo dei loro camerati caduti”. Ed è proprio a Ponti sul Mincio che si svolgerà il concorso, comune che però ricade nella provincia di Mantova. L’assessore Padovani ha replicato agli attacchi: “I consiglieri del Pd dimenticano che da anni il Comune di Verona concede il patrocinio, insieme ad altri Comuni, al concorso scolastico sull’Amor di Patria. Un’iniziativa che punta a stimolare nei più giovani il senso di appartenenza alla Nazione, valore in cui questa amministrazione crede”.

Sempre a Verona, domani, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe i naziskin del Veneto Fronte Skinheads saranno in piazza Martiri d’Istria Fiume e Dalmazia insieme ai militanti di FdI. Il Comune – come riporta sempre Repubblica – ha emanato un’ordinanza nel quale il gruppo suprematista viene definito “associazione culturale”