Come cambiano i percorsi del Nord dopo il crollo di Genova

Come cambiano i percorsi del Nord dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova? Le due vie che da Genova vanno verso nord stanno smaltendo come prima i flussi del ponente con Torino e il Piemonte (A26) e fra centro e levante genovese, Milano e la Lombardia (A7). La difficoltà è che con il ponte sul Polcevera si è persa la cerniera a mare fra queste due autostrade nord-sud e fra le direttrici per Ventimiglia (A10) e per Livorno (A12). Chi viaggia fra est e ovest, invece di passare per Genova, ora dovrà servirsi della diramazione Bettole-Predosa D26, detta anche bretella di Novi Ligure. Repubblica spiega il nuovo percorso, raccomandato a chi va da Ventimiglia a Livorno (o viceversa): da ovest sulla A10 si passa il casello di Genova Pra’ e si prende la A26 per Gravellona Toce. Dopo 45 chilometri, superata Ovada, si gira sulla diramazione di 17 chilometri che porta alla A7. Poi si torna verso sud per altri 57 chilometri fino all’innesto con la A12 poco prima di Genova est. Sono 119 chilometri in tutto contro i 13 del vecchio percorso lungo la costa. Per un camion significa un tempo supplementare di un’ora e venti, per un’auto 55 minuti con traffico regolare.

Oppure da Firenze a Torino, senza mai vedere il mare, si può prendere la A11 Firenze-Pisa, la A1 Milano-Napoli, la A50 (tangenziale Milano ovest) e infine la A4 Torino-Trieste: oltre 400 chilometri di viaggio contro i 380 del percorso più breve, e tutt’ora aperto, che utilizza la A12, la A7 e la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Tempo di percorrenza simile, circa 4 ore. Da Torino a Livorno si consigliano la A21, la A7 e la A12: 332 chilometri, 3 ore e 40 minuti in media. Da Milano a Livorno è preferibile invece seguire l’Autostrada del sole fino a Fidenza, poi la A15 Parma-La Spezia e infine la A12 lungo la costa: poco più di 280 chilometri e circa 3 ore di viaggio contro i 300 chilometri via Genova est.