Sui dispositivi di Huawei (i vari P20 o P30 ad esempio) Immuni non funziona perché in conflitto con il loro sistema di risparmio energetico. Problemi su cui sia il team di sviluppo di Immuni che Google starebbero già lavorando

«I requisiti di sistema per usare Immuni sono imposti dalla tecnologia sottostante di Apple e Google che non è disponibile per versioni precedenti di iOS, Android e Google Play Services». A scriverlo ieri su Twitter per precisare perché gli smartphone Huawei e altri telefoni non possono scaricare l’app IMMUNI è stata Bending Spoons, l’azienda che ha creato gratuitamente l’app utilizzata dal governo italiano per il tracciamento dei malati di COVID-19 e dei loro contatti che è stata accusata da Matteo Salvini di essere al soldo dei cinesi perché ha un socio di minoranza residente a Hong Kong.

Il Messaggero spiega che gli italiani che hanno telefoni di vecchia generazione sono tagliati fuori dalla possibilità di contribuire al tracciamento del contagio. È il caso di chi usa iPhone 6 (in vendita dal 2014) o modelli precedenti: questi dispositivi Apple non sono abilitati perché non aggiornabili alla versione più recente del sistema operativo (iOS 13.5).