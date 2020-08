Per Musumeci cacciare i migranti è competenza sua, trovargli un posto è “materia dello Stato”

In materia di psichedelica un grande classico è Interstellar Overdrive dei Pink Floyd. Un altro pezzo molto importante è Lucy in the sky with Diamonds dei Beatles. Ma al terzo posto non poteva non esserci l’ordinanza di Musumeci sui migranti via entro 48 ore dalla Sicilia. E il governatore dello Stato Libero di Sicilia oggi in un’intervista al Corriere già che c’è annuncia pure che “da oggi le mutande vanno cambiate ogni trenta minuti”. O meglio, dice che cacciare i migranti è sua competenza, mentre trovargli un posto è materia dello Stato:

Lei firma una ordinanza per chiudere gli hotspot, i centri d’accoglienza, e dal Viminale fanno sapere che non ha alcun valore. Ha sbagliato?

«Il dubbio viene a chi è in malafede o è ignorante. Lo Stato ha competenza sui migranti. Il presidente della Regione ce l’ha in materia sanitaria. E in tempo di epidemia è chiaro che mi sto occupando di questo». Ma lei chiude gli hotspot che sono dello Stato. Come fa senza disporre della polizia?

«Se c’è un contenitore che, secondo le autorità sanitarie, non ha i requisiti per ospitare persone in tempo di coronavirus io ho il dovere di intervenire, altrimenti compio una omissione». E a chi dà l’ordine di eseguire il provvedimento?

«Io come organo dello Stato ho notificato l’ordinanza alle prefetture che rispondono al Viminale. Se chi ha l’obbligo non agisce se ne assume la responsabilità». Sta rimproverando omissioni al Viminale?

«Questo mio provvedimento arriva solo adesso, perché abbiamo atteso per mesi che il governo nazionale si desse una strategia. Ma abbiamo capito che la risposta da Roma è fatta di silenzi e omissioni. E ho dovuto adottare l’ordinanza che tutela il diritto alla salute di chi si trova in Sicilia e degli stessi migranti». Ma dove dovrebbero essere trasferiti?

«Questa è davvero materia dello Stato».

Si noti che ieri per tutto il giorno mentre la Lega e Forza Italia lo elogiavano, dal partito del governatore Fratelli d’Italia non era arrivata una sola parola di approvazione nei confronti dell’ordinanza. Soltanto in serata Giorgia Meloni ha parlato elogiando apparentemente Musumeci ma in realtà essendo terrorizzata dalle conseguenze di quello che potrebbe accadere se l’ordinanza venisse rispettata (ovvero che i migranti dovrebbero essere trasportati in altre regioni): “Bene ha fatto il governatore della Sicilia Nello Musumeci a predisporre la chiusura degli hotspot sull’Isola. La Sicilia, come tutta l’Italia, non può trasformarsi nel campo profughi d’Europa a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del Governo Pd-M5S. È una questione di legalità, di sicurezza e in questi mesi di epidemia da coronavirus anche una questione sanitaria. Musumeci ha ragione nel voler difendere il proprio territorio, ma la soluzione non sarebbe neanche spostare il problema in altre Regioni. L’unico modo per fermare una volta per tutte l’immigrazione clandestina, evitando le morti in mare e possibili problemi sanitari, è il blocco navale. Facciamolo subito: non c’è più tempo da perdere”, ha scritto su Facebook. Cosa faccia il blocco natale a tutti quelli che sono già sbarcati è un mistero che soltanto chi è abituato a soluzioni psichedeliche potrebbe risolvere.

