Per fortuna che Matteo c’è!!!

Ho tanti amici del PD. Quando parlo con loro risulta chiaro che non hanno una buona opinione dell’attuale governo, considerano questa finanziaria una jattura e non sopportano l’alleanza con i Grillini eppure voteranno compatti il PD (per turandosi il naso) per l’unico motivo che ritengono necessario fare barriera contro Salvini. Questa situazione mi ricorda la fine degli anni ’90. Finché c’era il pericolo Rosso, la DC raggiungeva il 30-35% dei voti. Quando ci fu la caduta del muro e il PCI non rappresentava più un problema, la DC, e con essa tutti i partiti dell’alleanza pentapartitica, si dissolsero come neve al sole. Io credo che se Salvini fosse incastrato in qualche inchiesta o se, per qualche motivo la Lega non fosse vista, da parte degli elettori Piddini, come una emergenza democratica, questo PD scomparirebbe esattamente come scomparve la Balena Bianca. Ma questa ipotesi la vedo remota. Secondo me questo equilibrio del terrore resisterà piuttosto a lungo e Zingaretti potrà continuare ad avere sonni tranquilli. Infatti non credo proprio che Salvini rimarrà incastrato in nessuna inchiesta giudiziaria. Più precisamente, credo che subirà varie inchieste per continuare a dipingerlo, nell’immaginario collettivo, come mostro razzista da combattere ad ogni costo ma nessuna si concluderà con una condanna. La fine politica di Salvini corrisponderebbe probabilmente alla contestuale fine del PD e credo nessuno realmente lo desideri , né a destra né a sinistra.

Inoltre il PD rimarrà ad essere avvertito come unico baluardo alla destra. LEU è insignificante, il M5S sta andando verso l’estinzione a causa di politiche sbagliate ed Italia Viva sta sbagliando bersaglio: insiste infatti sulle incapacità del PD nel governare. Ma questo è ormai assodato anche fra gli elettori del PD: nessuno crede che questo Governo stia facendo bene. Il PD è votato solo in funzione anti-Salvini. Renzi ha chances di rottamare i suoi nemici del PD solo se riesce ad accreditarsi come principale forza anti-destra,. Non gli serve a niente (ossia non draga voti dal PD) dimostrare che può governare meglio di Conte e Zingaretti. Altra possibile situazione di criticità per il PD può essere rappresentata dal fatto che Salvini non venga avvertito più come un pericolo. Ora è vero che Salvini sta cercando di cambiare direzione. Un partito al 34% non si guida come un partito al 4%. Qualche misura è stata presa: personaggi “folcloristici” sono stati silenziati (vedasi Borghezio), l’area no-euro è stata depotenziata, in Europa la Lega si è aperta al PPE e la potente commissaria Vestager ha fatto importanti aperture verso i sovranisti, ma la strada è ancora lunga. Inoltre si intuisce che due personaggi importanti in Italia come Mattarella e il Papa diffidano di questa destra. E la loro opinione conta tantissimo…Quindi riassumendo, finché Matteo (Salvini) c’è, il PD è tranquillo. L’altro Matteo avrà grosse difficoltà a portare a termine la sua vendetta contro i vertici Piddini. Il PD non perderà voti neanche se dimostrerà di non saper governare. Qualunque cavolata (chiusura dell’Ilva compresa) sarà perdonata finché il PD sarà percepito come ultimo baluardo all’avanzata dei barbari razzisti e fascio-leghisti guidati da Salvini.

