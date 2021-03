La nuova era del Pd, Enrico Letta a Roma: entro domani la decisione

Continua:

Il correntone di minoranza guidato da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, però, non è certo soddisfatto del blitz condotto da Franceschini per portare l’ex presidente del Consiglio alla guida dei dem, è stato preso in contropiede. Ma è ancor meno soddisfatto dell’atteggiamento degli orlandiani e degli zingarettiani, che stanno alzando il tiro proprio per evitare che gli ex renziani votino per Letta segretario. Il loro obiettivo è quello di consolidare attorno all’ex premier la stessa maggioranza che sosteneva Zingaretti ed emarginare così gli ex renziani. Del resto, l’uscita di scena del presidente del Lazio è stata fatta puntando l’indice proprio contro gli esponenti di Base riformista.

Ma è chiaro che all’Assemblea nazionale di domenica non si assisterà a un’elezione del segretario che veda fronteggiarsi da una parte Letta e dall’altra una donna del (si fa il nome di Debora Serracchiani). A queste condizioni l’ex premier non scenderebbe nemmeno in campo.