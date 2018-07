PD, la rete di Zingaretti e la sfida di Orfini

Un’infografica pubblicata oggi dal Corriere della Sera racconta i posizionamenti dei big del PD in attesa dell’assemblea e del congresso e mostra anche la rete tessuta da Nicola Zingaretti nella marcia verso la candidatura a segretario del Partito Democratico. Attorno al governatore del Lazio si stanno schierando molti maggiorenti del partito, tra cui Dario Franceschini, Paolo Gentiloni e Andrea Orlando, insieme a sindaci come Sala e Merola. Un altro schieramento è quello che si ammassa dietro la new entry PD Carlo Calenda, che può contare sull’appoggio di Pier Carlo Padoan, Roberta Pinotti e Giorgio Gori, che prima era renziano. Con Matteo Renzi rimane in questo momento in ogni caso un buon numero di big del partito, tra cui Orfini, Giachetti, Richetti (?) e Boschi.

Intanto Giovanna Casadio su Repubblica di oggi fa sapere che per sfidare Zingaretti i renziani stanno pensando a Teresa Bellanova. L’ex viceministra dello Sviluppo economico, bracciante, sindacalista, renziana doc, ha detto più volte di essere disposta a scendere in campo, pur di non assistere allo smantellamento o alla liquidazione del PD. Ma anche un’altra donna dem, Debora Serracchiani, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, potrebbe esserci, con l’appoggio di Graziano Delrio, l’attuale capogruppo a Montecitorio, che non cede alle lusinghe dei renziani che gli hanno chiesto di candidarsi alla segreteria. La risposta dell’ex ministro delle Infrastrutture è sempre «no, grazie, largo ai più giovani».