C’è un motivo se un tifoso dell’Everton è entrato in campo per tirare un rigore alla Dinamo Kiev. Un ottimo motivo | VIDEO

Paul Stratton è un grande tifoso dell’Everton. Negli ultimi mesi si è reso protagonista di molti gesti di supporto al popolo ucraino. È partito da Liverpool con la propria automobile, si è imbarcato attraversando il Canale della Manica e si è recato al confine tra Polonia e Ucraina per consegnare beni essenziali a tutte quelle persone che stavano (e stanno ancora) fuggendo dall’invasione russa e dalla guerra che imperversa sulle loro case (e sulle loro vite) da oltre cinque mesi. Per ringraziarlo di questa sua solidarietà, il club britannico ha deciso di fargli un regalo che non dimenticherà mai.

Paul Stratton è un tifoso dell’Everton che ha consegnato beni essenziali a confine ucraino fin dall’inizio dell’invasione russa. Nell’amichevole contro la Dynamo Kiev è entrato in campo per segnare un rigore davanti a tutti i tifosi ❤️

pic.twitter.com/L3smNJAasr — Ada Cotugno (@ada_cotugno) July 30, 2022

Paul Stratton, il tifoso dell’Everton che calcia un rigore

Al Goodison Park di Liverpool è andata in scena l’amichevole per la pace. In campo i padroni di casa dell’Everton e la Dinamo Kiev. Quando stava per scoccare il 90esimo minuto, il direttore di gara ha fischiato un rigore in favore dei Toffees. Ed è in quel momento che l’allenatore Frank Lampard ha deciso di richiamare in panchina Dele Alli per far entrare in campo Paul Stratton. Il 44enne tifoso, visibilmente emozionato, si è recato sul dischetto e ha calciato il pallone dagli 11 metri.

Il portiere avversario non ha opposto resistenza: era il gesto quello che contava. E quel tifoso dell’Everton è stato ripagato dall’affetto dei calciatori della sua squadra del cuore e dai tifosi presenti sugli spalti che lo hanno omaggiato mentre lui, in ginocchio a terra, si è goduto l’applauso, i cori e quello stemma baciato sulla maglia. Un gesto, quello del club di Liverpool, per ringraziare quel tifoso che si è reso protagonista di grandi gesti di solidarietà nei confronti di quel popolo ucraino in guerra da mesi.