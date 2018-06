Patrizia Prestipino: l’ufficio di Parnasi per la deputata PD

Anche Patrizia Prestipino, deputata PD che durante la campagna elettorale parlò di “razza italiana” scatenando l’ilarità generale, poi aumentata dalla spiegazione (diceva di parlare di cani…), ha avuto rapporti con il gruppo Parnasi. Nelle intercettazioni si racconta di un ufficio datole in affitto da PAC, partecipata di Parsitalia in liquidazione:

Durante la campagna elettorale, la Prestipino è alla ricerca di un ufficio in zona Torrino per la sede del comitato elettorale. Ne trova uno nei locali della Pac, “partecipata della Parsitalia in liquidazione”.

Dopo la tornata elettorale, la Prestipino decide di restare in quell’ufficio. Giulio Mangosi, funzionario di Eurnova(società di Parnasi) viene intercettato il 13 marzo mentre parla con il liquidatore Pac, “con il quale condivide le perplessità sulla possibilità di cedere in locazione(…) a un canone che non sia dimercato ovvero 600/700 euro”. Lo stesso giorno, la neoeletta Pd chiama Magnosi. Dopo aver parlato del contratto di affitto, “la Prestipino chiede come stanno andando le cose con lo stadio e chiede se hanno bisogno di aiuto. Mangosi replica dicendo che le persone serie devono essere aiutate anche in assenza di problematiche affermando che loro hanno bisogno di persone competenti. La donna conclude che non le deve spiegare niente”. E aggiunge “I know my chickens”.