Il partito anti-elezioni e la nuova legge elettorale

C’è un partito anti-elezioni che si forma sempre quando si avvicinano le urne. Succedeva quando c’erano i democristiani al potere e succede oggi che ci sono i grillini, terrorizzati dal ritorno a casa e dalla regola dei due mandati che caccerebbe tutti i big. Per questo, spiega De Marchis, il partito anti-elezioni porta dentro di sé tutti quelli che hanno da perdere da nuove elezioni: PD, Forza Italia e anche i tanti del gruppo misto.

Tra i grillini il meccanismo di sopravvivenza e di reazione al leader leghista si è messo in moto. Sotto traccia ma in maniera potente. Deputati e senatori hanno chiesto di essere ascoltati prima delle decisioni finali. Un M5S non dissidente come Steni Di Piazza ha lanciato l’idea di un esecutivo del «bene comune». Luigi Di Maio, per ora, vede solo la strada elettorale: «Non esiste nulla e basta». Il segretario dem Nicola Zingaretti idem, e lo ha spiegato a chi gli consiglia prudenza: «Fare un altro governo per cosa? Per intestarsi una legge di bilancio durissima?». Sono momenti difficili al Nazareno perché il dibattito è appena cominciato e le parole di Renzi hanno allarmato il leader.

Franceschini ha chiamato Gentiloni per consigliare di pensarci bene prima di gridare «al voto al voto». Ci si son messi anche gli alleati di + Europa. «Se conviene a Salvini non conviene a noi», ha detto Marco Cappato. «Ho paura degli sviluppi putiniani», gli ha fatto eco Riccardo Magi. Il capogruppo dem al Senato, il renziano Marcucci, chiede che la mozione di sfiducia a Salvini sia messa in calendario insieme a quella a Conte. Sulla carta, un altro amo per un’intesa con il M5S.