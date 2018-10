Paolo Ziliani e le querele (temerarie) ai giornalisti

Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano di oggi parla delle querele temerarie che ha ricevuto da giornalista sportivo, prendendo spunto dalla condanna ricevuta dal giornale per gli articoli su Tiziano Renzi e dai rischi paventati per la continuità del quotidiano dal direttore Travaglio. In particolare l’ex Mediaset è finito nei guai a causa delle querele per diffamazione ricevute all’epoca di Calciopoli, ma non solo:

Non più tardi di qualche giorno fa, venerdì 19, ero a Cremona, in tribunale, per una causa di diffamazione intentatami dall’ex arbitro Dondarini per un pezzo scritto quando lavoravo a Mediaset negli anni di Calciopoli e seguenti. Dondarini mi aveva già querelato (causa archiviata) per un articolo scritto sul mio blog personale, blog che fui costretto a chiudere per la pioggia di querele per diffamazione, tutte orchestrate da un’unica longa manus, che mi perseguitò per anni.

Per dirne una: il generale Italo Pappa, capo de ll’Ufficio Inchieste della Federcalcio e compare di Moggi, mi chiese 250 mila euro di risarcimento e non fu piacevole andare a dormire, negli anni in cui la causa era in corso, al pensiero che un giudice potesse magari dargli ragione (per fortuna perse la causa e fu condannato a pagare le spese).