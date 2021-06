Oggi la notizia della targa sbagliata di Ciampi con il nome “Azelio” al posto di Azeglio ha movimentato un po’ la giornata. Se Partito Democratico e Calenda sono ovviamente partiti all’attacco di Virginia Raggi per l’errore marchiano la reazione più incredibile è stata quella del consigliere M5S Paolo Ferrara.

Paolo Ferrara e il complotto della targa sbagliata di Ciampi per danneggiare Virginia Raggi

La storia è questa: è stato inaugurato questa mattina largo Carlo Azeglio Ciampi, su lungotevere Aventino nel tratto sotto il Giardino degli Aranci, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei figli Claudio e Gabriella Ciampi e della sindaca di Roma Virginia Raggi. La targa però non è stata scoperta perché secondo la versione ufficiale risulterebbe scheggiata anche se dal drappo trasparente si intravede un errore sul nome di Ciampi. Si legge infatti ‘Carlo Azelio Ciampi’ e non Azeglio. Le reazioni degli avversari di Virginia Raggi nella campagna elettorale per le comunali a Roma sono state ovviamente tutte dello stesso tono. Andrea Romano del Partito Democratico ha commentato ironicamente su Twitter: “Non ce la possono fare… A Livorno Nogarin si era rifiutato di riconoscere a Ciampi una piazza della sua città (abbiamo dovuto rimediare noi…). A Roma Virginia Raggi sbaglia il nome del grande italiano ed europeo che fu Carlo Azeglio Ciampi (Gualtieri fai presto…)”. Carlo Calenda invece ha usato anche lui twitter per dire basta: “Inaugurazione della piazza intitolata al Presidente emerito Ciampi. Presenti i Presidenti di Repubblica, Senato e Camera, ospiti della Sindaca Raggi. Non si scopre la targa perché sarebbe ‘scheggiata’. Bugia, in realtà è stato scritto male il nome di #Ciampi. Anche basta”.

Ma la reazione più incredibile l’ha avuta un sostenitore di Raggi, il pentastellato Paolo Ferrara che al comune di Roma è consigliere. Per Ferrara non si tratta di un semplice errore perché “ormai si inventano di tutto per fermare Virginia Raggi”:

Si avvicinano le elezioni e ormai si inventano tutto per fermare Virginia Raggi. La targa con il nome sbagliato di Carlo Azeglio Ciampi non è un semplice errore. Vi sembra possibile? A me no. — Paolo Ferrara (@Paolo__Ferrara) June 1, 2021



Sembrano tornati i bei tempi del complotto dei frigoriferi lasciati per strada, non è vero? Intanto Virginia Raggi fa sapere di aver sistemato tutto: ‘’Sono stata avvisata questa mattina, ho dato subito l’ordine di procedere ad una nuova targa che infatti già adesso è collocata al suo posto’’.

foto copertina via Carlo Calenda su Twitter