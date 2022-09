Fratelli d’Italia ricandida Paola Frassinetti, che partecipava alle parate (vietate) dei neofascisti

Nuove “ombre nere” calano su Fratelli d’Italia. Questa volta a far discutere è il nome di Paola Frassinetti, attuale responsabile istruzione del partito di Giorgia Meloni e vicepresidente della commissione Cultura della Camera, nonché candidata di FdI a Monza alle prossime elezioni. Al centro delle polemiche, un filmato rispuntato qualche giorno fa e risalente al 25 aprile 2017, che ritrae Frassinetti in mezzo a un manipolo di camerati durante la parata nera al Campo 10 del Cimitero Maggiore di Milano. Quel giorno, il prefetto e il questore della città avevano vietato ai neofascisti di omaggiare – come accadeva da anni – i caduti della Repubblica sociale italiana e i volontari delle SS sepolti proprio al Campo 10. Ma, in barba alle disposizioni delle autorità, quella manifestazione prese comunque luogo e vi partecipò appunto, non senza un certo coinvolgimento, proprio Frassinetti.

Paola Frassinetti e la partecipazione alla manifestazione neofascista al Campo 10 a Milano

Durante la manifestazione neofascista al Cimitero Maggiore tenutasi il 25 aprile 2017, già di per sé provocatoria proprio per la data scelta, ovvero la giornata in cui si celebra la festa della Liberazione dal nazifascismo, i militanti dell’estrema destra si erano scontrati con un gruppo di antifascisti dell’Anpi. In quell’occasione, furono costretti a intervenire pure gli agenti della Digos per separare i due schieramenti. Tra i più accaniti, c’era chiaramente Paola Frassinetti, che si vede “emergere” in mezzo al gruppo di camerati, allungare il braccio e, visibilmente scura in volto, scagliarsi contro gli antifascisti a suon di parolacce: “ma vai aff…” la si sente gridare per poi tornare nelle retrovie.

Un filmato che di certo non fa onore a Frassinetti, che tra l’altro è una delle personalità più vicine alla leader di FdI Giorgia Meloni, con un passato nel fronte della Gioventù ed esponente storica della destra milanese. La donna è candidata nel collegio uninominale di Monza, ma adesso il filmato del 2017 potrebbe costarle non pochi grattacapi. Anche perché quella manifestazione fece da preludio a uno dei casi di cronaca più discussi di quell’anno, i mille saluti romani del 29 aprile sempre al Campo 10 in occasione del ricordo di Sergio Ramelli, che finirono al centro di un’indagine della Procura con la condanna di 4 persone in appello, poi annullata dalla Cassazione.