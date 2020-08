Paola Ferrari e la bufala del ripescaggio della Juve in Champions per i contagiati all’Atletico Madrid

Paola Ferrari qualche ora fa ha pubblicato un tweet sul ripescaggio della Juventus in Champions League a causa dei positivi al coronavirus all’Atletico Madrid. Ma era una bufala

La giornalista però da quel momento è stata oggetto di sfottò da tutto l’internet perché si tratta di una fake news. Lo screen di Televideo è un falso.

non so se sia più triste la gaffe di @paolaferrari_og oppure il fatto che, nel 2020, esista ancora qualcuno che twitti una pagina di Televideo… pic.twitter.com/gs5y8Pyjy4 — francesco benetello (@francescobenete) August 11, 2020



Infatti ieri l’Atlético Madrid ha reso noto che solo Angel Correa e Sime Vrsalijko sono risultati positivi al coronavirus e che sono in isolamento domiciliare mentre tutti gli altri componenti della squadra e dello staff sono risultati negativi. Ventuno calciatori della prima squadra, più i giocatori dell’Academy Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya partiranno quindi oggi per Lisbona. La compagine spagnola stasera affronterà come previsto allo stadio ‘Jose’ Alvalade’ di Lisbona i tedeschi del Lipsia. Ieri pomeriggio i giocatori dell’Atletico, sono tornati ad allenarsi presso la struttura di Majadahonda che era rimasta chiusa sia a giocatori che staff. Questa mattina la partenza alla volta della capitale portoghese, posticipata di 24 ore. Qualche minuto fa Paola Ferrari ha risposto a chi le indicava la figuraccia dicendo che era solo una #speranza.