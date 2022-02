L’Osservatore Romano dimostra di essere meno bigotto di chi ha criticato l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo

Una risposta che mette in silenzio il bigottismo delle ultime ore sull’esibizione di Achille Lauro sul palco dell’Ariston. A darla è niente meno che il quotidiano gestito e diretto dal dicastero della comunicazione della Santa Sede: L’Osservatore Romano. Il quotidiano di chiara matrice cristiano-cattolica, infatti, ha espresso un parere in cui spiega come non ci si debba scandalizzare per quanto fatto dal cantante veronese durante la prima serata del Festival. E nel farlo, si fa un esplicito riferimento al Vangelo.

Sulla polemica che ha investito @AchilleIDOL, la bastonata più grossa ai bacchettoni e ai baciapile arriva addirittura da l’Osservatore Romano. pic.twitter.com/OK9w8rlsf8 — La figura femminile 🏳️‍🌈🇪🇺 (@DarioBallini) February 2, 2022

Osservatore Romano, la risposta alle polemiche su Achille Lauro a Sanremo

A differenza dei vari Mario Adinolfi e del Codacons, infatti, L’Osservatore Romano – nomen omen – si limita a constatare alcuni fatti inequivocabili, rifacendosi sempre alla parola di Dio e portando a suffragio della loro osservazione un altro precedente:

“Chiamati in causa da Fiorello alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi. Perché Sanremo è Sanremo. L’Osservatore è L’Osservatore. E in questo caso si limita ad osservare che, volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all’immaginario cattolico. Niente di nuovo. Non c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta”.

La punzecchiatura ad Achille Lauro, dunque, c’è. Ma è ben diversa – per modi e toni – rispetto a tutta quell’indicazione fatta sui social dagli esponenti dei partiti della destra italiana (come Salvini e Meloni) e da molte altre persone. Si può essere d’accordo o meno con la versione del quotidiano cattolico, ma la loro “critica” al cantante viene espressa senza travalicare nella rissa social.

