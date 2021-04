L’appello del calciatore del Napoli Osimhen su Instagram è stato chiaro “Aiutatemi a cercare questa ragazza”. Lei, con una gamba amputata, appare in una foto mentre vende acqua. E il messaggio, come se fosse in una bottiglia nel mare di internet, arriva a destinazione. Ora il giocatore la aiuterà

Osimhen e la ricerca finita bene della ragazza che vende acqua

Tutto è iniziato quando Osimhen ha pubblicato questa foto nelle sue stories su Instagram:

Il calciatore chiede aiuto per trovarla. Vuole aiutarla ma non sa chi sia, e dove sia. Passano appena 24 ore e il suo appello va a segno. E per dimostrarlo Osimhen pubbblica uno screenshot della videochat con lei, ringraziando: “Trovata! Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per lei. Dio vi benedica!”

Perché il calciatore ha preso tanto a cuore la storia della ragazza che vende acqua? Perché Osimhen conosce la povertà. Lui, nato in Nigeria, sa benissimo cosa sta patendo. Perché si è trovato nella stessa situazione. In questo video Osimhen racconta che durante la sua infanzia ha venduto acqua proprio come la ragazza per le strade di Lagos per sopravvivere, insieme ai suoi fratelli. Aveva solo sei anni, era rimasto senza mamma e il padre era disoccupato:

Il nostro #Osimhen è un ragazzo umile, dal cuore d’oro 💙 pic.twitter.com/viEddsAHme — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) April 13, 2021

Ora il calcio gli ha offerto una possibilità di riscatto. La povertà è alle spalle, ma Osimhen non ha dimenticato. “Mio fratello vendeva giornali sportivi, mia sorella arance in strada e io acqua a Lagos, in mezzo al traffico. Dovevamo sopravvivere. La sera eravamo insieme e raccoglievamo i soldi sul tavolo. Parte della mia vita è stata una lotta per sopravvivere. Ma questo è tutto ciò che sono oggi”. Un ragazzo che ha trovato un paio di scarpette da calcio in una discarica e ha cambiato la sua vita.