La lettera di contestazione di Radio24 a Oscar Giannino

Qualche tempo fa avevamo raccontato i motivi dell’addio di Radio24 ad Oscar Giannino segnalando anche lo scontro avuto con la direzione all’epoca delle sue critiche a Vincenzo Boccia per le frasi su Di Maio “uno di noi”: “Ci ha anticipato alcuni elementi del dl crescita e sblocca cantieri, c’è stato un bel confronto, Di Maio sembrava uno di noi”, diceva il presidente degli industriali che evidentemente era in cerca di una sponda con l’esecutivo. Avevamo scritto che qualche tempo dopo al giornalista era arrivata una lettera di richiamo firmata dall’amministratore delegato dell’editrice e dal direttore della testata: i due gli contestavano la superficialità nella trattazione dell’argomento e il mancato concerto con il direttore riguardo i temi della trasmissione. Ieri sera Oscar Giannino ha pubblicato la lettera:

Vale appena la pena di ricordare che Il direttore di Radio24 e del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, parlando con Prima Comunicazione, sull’addio di Giannino aveva detto:

“Sui social ne sono uscite di tutti i colori, invocando in difesa di Oscar Giannino anche la libertà di espressione: francamente sono rimasto allibito, perché si tratta di affermazioni al di là del bene e del male”, ha detto a Prima Comunicazione Tamburini, direttore del Sole 24 ore, di Radiocor e di Radio 24, e direttore editoriale del Gruppo 24 Ore. “La verità è molto più semplice”, ha aggiunto: “come ogni cosa anche il palinsesto di Radio 24 deve rinnovarsi. E Giannino non fa eccezione. Inoltre, Giannino è certamente brillante ma, come tutti noi, non è privo di qualche difetto”.