Il traballante parallelismo di Orsini tra i dissidenti russi e chi critica il governo Draghi | VIDEO

A specifica domanda di Bianca Berlinguer nel corso di Cartabianca sulla possibilità che Putin voglia sfruttare la data del 9 maggio per rivendicare la conquista del Donbass, il professore e sociologo della Luiss Alessandro Orsini replica: “Io penso che dall’intensificazione spaventosa dei bombardamenti questa è la strada che sta cercando di seguire, anche se non è affatto detto che poi riesca effettivamente entro quella data di finire di disintegrare l’Ucraina, perché è di questo che stiamo parlando, noi stiamo parlando di una potenza che fondamentalmente incontrastata e stiamo chiudendo gli occhi davanti a questo”.

Il traballante parallelismo di Orsini tra i dissidenti russi e chi critica il governo Draghi

Orsini aggiunge poi: “Vorrei completare il ragionamento con una battuta sul fatto che in Italia ormai noi viviamo in un mondo al contrario, tutti i giorni sulla stampa italiana leggo esaltazione per intellettuali russi che si battono contro la guerra, se però lo fa qualche intellettuale in Italia e contesta il governo Draghi questa è una vergogna assoluta”. Per il sociologo “questa è l’ipocrisia del mondo in cui viviamo”: “Celebriamo gli intellettuali che vanno in carcere – dice – perché si schierano contro Putin, hanno il coraggio di farlo, però se in Italia un intellettuale lo fa contro il governo Draghi deve essere attaccato. L’Italia è in pieno delirio collettivo, siamo tutti quanti sotto una grossa cappa che è la propaganda della Nato, che viene ampiamente propagata dal governo Draghi”. Alla fine del suo ragionamento ci pensa Berlinguer a mettere i puntini sulle i: “Però non facciamo paragoni tra l’Italia e la Russia”.