Ornella Vanoni ha annunciato che sarà in piazza con le Sardine a Milano domani primo dicembre in piazza Mercanti. Lo ha detto lei sulla pagina delle sardine di Milano e lo ha confermato al Corriere della Sera, al quale ha spiegato: «Non ci si deve muovere contro Salvini. Ci si deve muovere, che è un’altra cosa. Secondo me questo dovrebbe restare un movimento apolitico che faccia capire alle nuove generazioni che si devono arrabbiare. Voglio vedere la luce e la speranza e non questo odio: io mi preoccupo per loro, mi spiace vedere un paese che sta andando tanto male. Ma non è colpa solo di questi governanti, è una situazione che si è creata col tempo. Come uscirne? La ricetta non ce l’ho. La rabbia forse è l’unica ricetta».

Ornella Vanoni sarà con le Sardine a Milano (e partono gli insulti)

Ma l’annuncio della cantante non è passato inosservato. Ed è subito partita un’interessante macchina del fango nei confronti della Cantante della Mala, colpevole di essere… vecchia.





In un tripudio di eleganza nel quale si sono distinte soprattutto le donne:

Come d’abitudine, soprattutto le pagine fb dei quotidiani si sono dimostrate una fogna a cielo aperto:

Dove la battuta più ripetuta è stata “Sardina? No, mummia”.

