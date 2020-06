Juventus-Milan andrà in scena su Rai1 e il collegamento, secondo il sito della RAI, è previsto dalle 20,30. Per Napoli-Inter l’inizio del collegamento è previsto sabato alle ore 20,35. Rai4K, al numero 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat, le trasmetterà in HD

Il calcio riparte con gli orari delle semifinali di Coppa Italia, che andranno in scena venerdì 12 e sabato 13 giugno alle ore 21 (gli orari non sono ancora stati confermati) e saranno Juventus-Milan, che all’andata è finita 1 a 1, e Napoli – Inter (andata 1 a 0). La finale sarà giocata il 17 giugno a Roma alle ore 21 mentre il 20 giugno è la data fissata per la ripresa della Serie A che recupererà le partite sospese all’epoca dell’emergenza Coronavirus a partire da Torino-Parma, che dovrebbe andare in scena alle ore 19,30.

Juventus-Milan andrà in scena su Rai1 e il collegamento, secondo il sito della RAI, è previsto dalle 20,30. Per Napoli-Inter l’inizio del collegamento è previsto sabato alle ore 20,35. Per quanto riguarda Rai4K, al numero 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat, l’appuntamento da segnare sul calendario è la finale di Coppa Italia, in programma il 17 giugno dallo stadio Olimpico di Roma. Le partite inizieranno il 12 giugno con Juventus-Milan, la prima semifinale di ritorno, seguita il giorno dopo da Napoli-Inter. L’appuntamento finale sarà il il 17 giugno, obiettivo: conquistare il primo trofeo della difficile stagione 2019-2020. Su Tivùsat le partite si potranno seguire tutte in HD e la finale sarà uno di quei pochi eventi televisivi gratuiti disponibile in 4K.