Oliviero Toscani e Del Debbio che si sceglie la claque a Dritto e Rovescio

Un divertente siparietto è andato in scena ieri a Dritto e Rovescio quando Oliviero Toscani ha fatto notare che Paolo Del Debbio “si sceglie la claque” per indirizzare gli applausi durante la trasmissione. Il conduttore non l’ha presa bene e ha risposto “Lei vada a fare le fotografie che la televisione la faccio io” (ma allora perché l’ha invitato?). Quando Toscani ha ribadito che Del Debbio si sceglie il battimani, il conduttore gli ha intimato di “non rompere le palle”.

Battibeccho tra @OToscani e Paolo Del Debbio, che non ci sta a farsi riprendere dal fotografo.

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/IB7h7hJ0wx — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 10, 2019

Il siparietto è proseguito con un’altra battuta di Toscani: “Per fare le fotografie devi essere bravo, prenditi la tua claque. Qua non si può avere una opinione diversa dalla tua”.

Leggi anche: Sondaggi Piazzapulita, perdono M5S, PD e Lega