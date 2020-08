La situazione dei contagi oggi per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus nel Lazio secondo i dati rilasciati dal bollettino della Regione: 75 nuovi casi e zero decessi

Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 19 agosto

Il bollettino della Regione Lazio precisa che tra i nuovi contagii 2/3 sono di importazione e il 30% dalla sola Sardegna. L’aumento è causato dai rientri dei positivi asintomatici individuati ai drive-in e sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dalla Sardegna per evitare la diffusione del virus all’interno delle navi. Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive. I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: ventitre casi di rientro dalla Sardegna, sei i casi di rientro da Spagna, due da Malta, uno da Croazia, uno da Romania, uno da Albania, uno da Costa D’Avorio, uno da Filippine, uno da Equador, uno da Kazakistan, uno da Campania, uno da Emilia-Romagna e uno da Puglia.

Nella Asl Roma 1 sono bene ventidue i casi nelle ultime 24 ore: quattordici sono di rientro, dieci dalla Sardegna, due dalla Spagna, uno da Equador e uno dal Kazakistan. Quattro invece i casi che hanno un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore. Nella Asl Roma 2 ci sono ventuno positivi in più: tra questi quattordici sono di rientro, tre dalla Sardegna uno dalla Romania, uno dalla Croazia, uno dalla Spagna, uno dalle Filippine, uno dalla Puglia e sei casi di viaggiatori hanno l’indagine in corso. Nella Asl Roma 3 sono cinque i casi nelle ultime 24 ore: quattro sono di rientro uno da Ibiza, uno dall’Emilia-Romagna e due dalla Sardegna. Nella Asl Roma 4 6 nuovi casi: due sono di rientro uno da Etiopia e uno da Costa D’Avorio, mentre altri quattro casi sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 un caso: una donna ora ricoverata all’Umberto I per cui è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 ci sono quattordici nuovi contagi: sei i casi dalla Sardegna, due da Malta, uno dalla Spagna e due sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Nelle province si registrano sei casi e zero decessi. Nella Asl di Latina si registrano quattro casi e si tratta di un rientro dalla Spagna, uno da Capri (Campania) e un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono due i casi e si tratta di due rientri dalla Sardegna.