L’offerta di Commisso per il Milan è a tempo

Rocco Commisso ha messo le carte in tavole e ha disposto l’offerta per l’acquisto del Milan a Yonghong Lì. Che adesso deve decidere cosa fare entro venerdì, quando dovrà rimborsare una tranche di 32 milioni di euro al fondo Elliott il quale altrimenti potrebbe escutere il credito e vendere i rossoneri al miglior offerente. L’italoamericano – è nato a Marina di Gioiosa Jonica nel 1949 – è in attesa delle decisioni del cinese e non dà retta alle voci che vogliono Lì pronto a versare i 32 milioni e a tenersi la società. Spiega oggi la Gazzetta dello Sport:

Esistono anche altri spettatori molto interessati, su tutti Rocco Commisso. Spettatore anche perché oggi è il proprietario dei Comsos ad aspettarsi una mossa da Yonghong. I pezzi di un colore sono già stato sistemati e sono quelli che appartengono a Commisso: sullo scacchiere l’offerta Usa è già ben disposta. Il fatto di essersi mosso per primo e pubblicamente ha messo Mr Li nelle condizioni del perfetto «sfidante». Solo che Rocco ha rilanciato e fatto della partita a scacchi un gioco a tempo: ora è il cinese a dover muovere le sue pedine ed esporsi al rischio. La strategia americana è chiara, quella cinese ancora un po’ meno. L’offerta del padrone di Mediacom è di 412 milioni, euro più euro meno, da restituire a Elliott tra l’ultimo versamento da 32 e quello precedente da 303 (salito a 380 con gli interessi).