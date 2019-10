I numeri di Facebook in Italia

Nell’ottobre 2009 Facebook aprì la sua prima sede in Italia. Dieci anni dopo il social network blu conta 31 milioni di utenti in Italia, venti milioni in più, e 27 milioni di persone che fanno parte di un gruppo Facebook attivo. Oggi è il 56% la percentuale della popolazione che usa Facebook, che è utilizzato dal 70,7% dei giovani fra i 14 e i 29 anni e dal 20,9% delle persone tra 65 e 80 anni. I dati che risalgono al 2018 dicono che il 25,9% della popolazione usa Facebook come fonte di informazione mentre sono 330 milioni gli utenti nel mondo che hanno impostato l’italiano come lingua per il loro account.

Racconta il Corriere:

La Treccani scrive che il 6 aprile 2009, la notizia del terremoto dell’Aquila viene diffusa su Facebook prima che in tv e che,alle tre del pomeriggio, c’erano già 158 gruppi sul sisma: la base del «movimento delle carriole» che ripulirà il centro storico dalle macerie. Oggi, siamo il secondo Paese d’Europa più presente sui gruppi, con 27 milioni di italiani attivi in almeno uno: «Il livello di engagement è uno dei parametri per misurare la rilevanza dei Paesi», spiega Colombo, «buona parte del lavoro consiste nell’incentivarlo. Ad esempio, ogni giorno, 25 milioni di italiani aprono Facebook e ognuno ha un’homepage diversa, coi contenuti che l’algoritmo ritiene più attrattivi per lui».

