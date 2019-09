«Nove senatori M5S pronti a votare no per un posto con la Lega»

A proposito di poltrone. Il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa, noto per una falsa telefonata al museo egizio di Torino postata su facebook qualche tempo fa, ha rivelato che: «Ci sono tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle che mi stanno chiamando in questi giorni e mi dicono “se mi garantite un collegio e una candidatura siamo pronti a staccare la spina a questo governo che sta per nascere”…». A Libero Crippa ha rivelato alcuni particolari: ad esempio sui numeri e il contesto geografico di questi malpancisti: «Sono almeno nove e sono senatori del Nord e del Sud. Mi hanno cercato proponendomi tutti il loro voto contrario a un Conte bis». La risposta? «Posso dire che verranno eventualmente considerate solo quelle persone che hanno espresso concetti simili ai nostri su temi fondamentali come immigrazione, tasse, giustizia. Non siamo un’assicurazione sulla vita. Valuteremo caso per caso…».

Insomma, ci sono grillini che si venderebbero per una poltrona, secondo un esponente del partito il cui segretario schifa le poltrone (a parole). E anche se ad occhio, ad oggi, la maggioranza in Senato è garantita:

Ma, come ha osservato ancora Crippa, questo traguardo per Di Maio e Zingaretti è tutt’altro che acquisito: «C’è molto malumore, non solo fra i 5 Stelle. Intanti non si sentono rappresentanti, anche per motivi differenti, da questo governo». Di certo come conferma il leghista, per diversi pentastellati «la coerenza» sui temi affrontati ed approvati con la Lega non potrà essere in discussione: «Ed è difficile – questo è il succo – trovarla in un’alleanza con i dem».

Leggi anche: Quota 100, dalla manutenzione sei miliardi di risparmi