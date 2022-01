Non è stata accolta con piacere tra le frange no vax più estremiste la frase pronunciata dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Dimartedì, ospite della trasmissione di Giovanni Floris su La7 lo scorso 25 febbraio: “Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”. Un’uscita che ha generato la reazione rabbiosa di chi si è sentito chiamato in causa, sbeffeggiato anche da quanto detto poco prima dall’esponente dell’esecutivo: “C’è una cosa che mi fa ridere: questi criticano tutti il Green Pass, criticano tutti il tampone, criticano il vaccino. Però, quando vengono in trasmissione, ci vengono. E in alcune trasmissioni vengono chiesti il Green Pass o il tampone. Quindi, per venire in televisione e per farsi vedere la regola viene rispettata. Ma statevene a casa”. Da allora Sileri ha dovuto fare i conti con un aumento importante di minacce e intimidazioni: “Ne ricevo da aprile 2020 – ha detto all’Agi – ora mi stanno tempestando di telefonate da numero anonimo. Forse sarò costretto a spegnere il telefono”v

I no vax minacciano Sileri su Telegram per la frase “Vi renderemo la vita difficile”

Su un noto gruppo Telegram gestito da complottisti che di volta in volta mettono nel mirino questo o quel politico o virologo sono apparsi alcuni dati sensibili del sottosegretario e inviti alla violenza nei suoi confronti: “Sapete cosa fargli, inviateci poi registrazioni audio/video per fa divertire anche gli altri”. Altre minacce sono arrivate in un video: “Sileri ha detto che faranno di tutto per rendere la vita difficile ai no vax. Queste sono minacce. Questo è incitamento all’odio. Dovrebbe esserci da oggi una caccia all’uomo. Andare a cercarlo e chiedergli spiegazioni. E se non vi piace la risposta voi gli rendete la vita difficile. Gli spezzate la colonna vertebrale”. Il sottosegretario ha precisato quanto detto a Dimartedì: “Non c’è stato nessun intento polemico nelle mie parole e non c’è nessuna volontà di introdurre ulteriori restrizioni. Volevo intendere che dal primo febbraio quando entreranno in vigore le limitazioni per i non vaccinati sarà difficile per i no vax ma è già nei fatti”.