I 14 no vax denunciati dopo la manifestazione di Desenzano del Garda

Erano in pochi. Anzi, pochissimi. La classica sparuta minoranza rumorosa che, però, riesce sempre ad attirare le luci dei riflettori su di sé. Un notorietà che adesso rischia di costare molto caro: 14 persone, infatti, sono state denunciate dalla Questura di Brescia. Non c’entrano le ideologie sul vaccino o sull’emergenza sanitaria, ma il mancato rispetto delle basilari norme anti-contagio che tutti noi conosciamo a memoria – purtroppo – da oltre un anno. E così la manifestazione No Vax Desenzano del Garda di domenica, si è rivelata un boomerang per gli organizzatori.

No Vax Desenzano del Garda: 14 denunciati

Di quel che è accaduto in provincia di Brescia, sulla sponda del lago di Garda, abbiamo parlato nella giornata di ieri: insulti ai medici e allergia “ideologica” all’utilizzo della mascherina e al rispetto delle norme sul distanziamento social. Un piccolo assembramento – a partecipare erano circa 30 persone, oltre a una ventina di curiosi che hanno immortalato con i propri smartphone quel che stava accadendo – su cui è intervenuta questa mattina la Questura di Brescia notificando la denuncia nei confronti dei 14 organizzatori della manifestazione No Vax Desenzano del Garda (Lombardia dei Diritti Umani Associazione Olafa) in piazza Matteotti.

L’evento di protesta era stato consentito ai sensi dell’art.18 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che non vieta lo svolgimento delle manifestazioni (seguendo la linea di principio del diritto di manifestazione del pensiero), previa comunicazione (almeno tre giorni prima) alla Questura. Ma il tutto, come da indicazioni, doveva svolgersi seguendo le norme anti-contagio. E, invece, i partecipanti hanno provocato assembramenti e non hanno utilizzato mascherine o altri dispositivi di protezione individuale, come evidenziato dai video diffusi in rete durante e dopo la manifestazione. E proprio queste due mancanze sono alla base delle 14 denunce notificate questa mattina nei confronti di chi ha organizzato la manifestazione di piazza Matteotti.