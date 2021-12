La risposta di Cartabellotta a Gramellini che non aveva capito le sue parole su Povia

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che dal 1996 “promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone”, si smarca dalle critiche ricevute per il suo tweet contro Povia dopo aver saputo della positività del cantante. “Finchè i cretini fanno(eh) Finchè i cretini fanno(ah) Finchè i cretini fanno boom”, aveva scritto il medico, citando un famoso passaggio della canzone “Quando i bambini fanno oh” di Povia. Un’uscita che però gli era costata diverse critiche, tra le quali quelle di Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia, e Francesco Storace, ex ministro della Salute nel governo Berlusconi. Inoltre, moltissime sono state le minacce nei suoi confronti da parte dei no vax.

Finchè i cretini fanno(eh)

Finchè i cretini fanno(ah)

Finchè i cretini fanno “boom”#Povia — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 12, 2021

Gramellini contro Cartabellotta e il tweet su Povia

Questa mattina Massimo Gramellini sul Corriere della Sera ha dedicato la sua rubrica “Il Caffè” alla vicenda. “Non avremmo mai immaginato che un uomo di scienza come lui – ha scritto – sarebbe arrivato a sbeffeggiare un malato in pubblico. Invece lo ha fatto, indirizzando a Povia la versione strafottente della sua famosa ‘Quando i bambini fanno oh’”. Il medico ha fatto notare, sempre sui suoi social, di essersi limitato a riportare un passaggio della canzone. “Nessuna ‘versione strafottente trasformata per l’occasione’ – ha scritto – ma solo il testo originale di Povia di cui non conosceva le parole”.