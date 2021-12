Hanno fatto di Povia il loro idolo per le battaglie no vax, ma dimostrano di non conoscere neanche il testo della canzone che lo ha reso famoso. Accade in quel mondo fantastico chiamato social, dove Nino Cartabellotta – Presidente della Fondazione Gimbe, che ogni settimana redige un monitoraggio indipendente sulla situazione epidemiologica in Italia (e non solo) – è stato preso d’assalto per aver pubblicato sul proprio account social una “citazione d’autore”.

Lei ha perso la testa. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 12, 2021

Cartabellotta attaccato sui social per aver “citato” un verso di Povia

Ovviamente Guido Crosetto non è un no vax, ma fa parte di quella folta schiera che ha dato l’inizio agli attacchi social nei confronti di Nino Cartabellotta. E l’ex co-fondatore di Fratelli d’Italia è in buona compagnia.

#cartabellotta un medico che scrive tweet da bullo, quel che rimane della credibilità scientifica pic.twitter.com/vfedgzpVTl — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) December 12, 2021

In Italia facciamo veramente pena in ogni campo. Medici che si mettono a fare i bimbiminchia di 14 anni sui social. Quell’altro sfigato che si augura una brutta fine per i sorci no vax. Ma dove cazzo vogliamo andare… è finita.#Povia #Cartabellotta pic.twitter.com/SFwqlVFZ67 — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) December 12, 2021

Questa è la dimostrazione pratica di come molti medici/businness di oggi non siano degni di essere definiti tali. #Cartabellotta #Povia pic.twitter.com/LVzfFhwiJt — Antonio Benn¥ 🇮🇹 (@benq_antonio) December 13, 2021

IL TWEET DI #cartabellotta su #Povia È MISERABILE,

MESCHINO,

INDEGNO,

SPREGEVOLE,

INFAME,

IGNOBILE,

VERGOGNOSO,

SCELLERATO,

TURPE,

VILE,

VIGLIACCO,

ABIETTO,

INDECOROSO, aggiungete altri aggettivi please… https://t.co/IHx26OC3Dq — Fantômas 🇮🇹 🧀🧱ha stato la pizza 🍕 (@tradori) December 12, 2021

Questa è solo una breve raccolta di quel che è comparso su Twitter nelle ultime ore. In molti, però, non sanno che Cartabellotta ha solamente citato una strofa del brano di Povia (nei giorni scorsi risultato positivo al COVID dopo aver fatto per quasi due anni una battaglia negazionista, in tutte le sue sfaccettature). Versi che fanno parte di quella “I bambini fanno ooh” presentata dal cantautore milanese al Festival di Sanremo del 2005.

“Finché i cretini fanno(eh), Finché i cretini fanno (ah), Finché i cretini fanno boom”. Parole e musica di Giuseppe Povia.