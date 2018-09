Niente reddito di cittadinanza a chi ha una casa di proprietà?

La Stampa racconta oggi che intorno al reddito di cittadinanza infuriano i calcoli dei tecnici del ministero del Tesoro per far quadrare i conti con le scarse risorse disponibili. Tra le idee allo studio c’è la possibilità di escludere dal sussidio chi ha una casa di proprietà:

La quadratura del cerchio però sembra impossibile, perché le risorse che servono per dare risposte alle promesse elettorali non ci sono. Basti pensare che per dare un aiuto fino a 780 euro ai 5 milioni di poveri assoluti servirebbero a detta dei Cinque Stelle 15 miliardi a regime, mentre l’Inps ne stima 35. Nella manovra comunque come spiega il vicepremier leghista Matteo Salvini – «l’impegno più pesante, di 6-7 miliardi» sarà per il superamento della legge Fornero. La somma che i grillini pretendono potrebbe quindi abbassarsi.

Di sicuro servirà soltanto a far partire le misure per una platea ristretta, sulla quale sono a lavoro i tecnici del governo. Tra le ipotesi c’è la possibilità di escludere dal reddito di cittadinanza chi ha una casa di proprietà e di rivedere i coefficienti familiari abbassando così l’importo. Il sussidio inoltre sarà destinato solo agli italiani riducendo la platea del 30%, ma ci sono problemi di costituzionalità.