45 miliardi di debito pubblico in più senza spiegazioni

Una nota dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, guidato da Carlo Cottarelli, denuncia che nel testo della Nota di aggiornamento al Def (Nadef) c’è un mistero: 45 miliardi di debito pubblico aggiuntivo in tre anni che si aggiungono a quelli determinati dal deficite che nessuno sa da cosa siano causati. Ne parla oggi Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, spiegando che si tratta del cosiddetto “aggiustamento stock-flussi”, cioè “la parte di debito non spiegata dal deficit, se il debito in un certo anno aumenta di 50 miliardi e il deficit nell’anno è pari a 40 miliardi, la parte dell’aumento non determinata dal deficit (aggiustamento stock-flussi) è pari a 10 miliardi”, spiega Carlo Valdes dell’Osservatorio.

È UNA QUESTIONE pu ra men te contabile ma di grande rilevanza: ogni anno il governo prevede un certo deficit, cioè spese da finanziare a debito, che a sua volta richiederà l’emissione di un certo numero di titoli di Stato per essere finanziato. Ma ci sono delle spese, o delle entrate, che hanno impatto direttamente sul debito da finanziare, perché riguardano la gestione della cassa e non la programmazione. Un esempio: i derivati sul debito pubblico. Se comportano una uscita di cassa – perché il Tesoro si è assicurato contro un aumento dei tassi di interesse che non si verifica e quindi è il ministero a pagare la controparte –l’impatto si verifica sul debito, ma non sul deficit e quindi verrà registrato come “aggiusta mento stock-flussi”. Ma anche le scelte del Tesoro sulla gestione della cassa hanno un effetto,come i contributi ai fondi salva-Stati europei.

Sono variazioni rilevanti: secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di bilancio, l’autorità indipendente sui conti pubblici, tra 2008 e 2016 il rapporto tra debito pubblico e Pil è cresciuto del 32,8 per cento. Ben 8 punti di quei 32,8 derivano dall’aggiustamento stock-flussi, in valore assoluto sono circa 120 miliardi di euro. E veniamo alla Nadef del governo Conte: l’aggiustamento stock-flussi previsto per il 2019 è di 17 miliardi, 14 nel 2020 e altri 14 nel 2021. Non c’è una grande differenza rispetto a quanto era previsto nella versione di aprile del Def, firmato dal governo Gentiloni. Ma resta il mistero di cosa determini questi 45 miliardi.

