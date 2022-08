Myss Keta si arrabbia per il coro “Portaci a putta*e” | VIDEO

La cantante ha minacciato di interrompere la sua esibizione per via di quelle frasi pronunciate da alcuni presenti nella platea

I concerti musicali sembrano esser diventati un luogo franco in cui poter dire tutto, anche le peggiori amenità. Era accaduto, solo un mese e mezzo fa, a Elettra Lamborghini. E oggi, seppur con modalità differenti, una dinamica simile è stata riproposta durante l’esibizione in un locale di Myss Keta. E la stessa cantautrice misteriosa ha minacciato i presenti che avevano intonato un classico “coro da stadio” volgare e vergognoso: se lo avessero ripetuto, lei avrebbe lasciato il palco mettendo fine alla serata.

Myss Keta si arrabbia per il coro “Portaci a putta*e”

Il coro non si percepisce nel video pubblicato da una giovane (presente al concerto di Myss Keta) sulla propria pagina TikTok. Ma la stessa autrice del filmato ha spiegato nei commenti che la frase incriminata era una di quelle che, oramai (purtroppo), viene ripetuta in moltissimi concerti ed eventi dal vivo. Ovviamente declinata in base al personaggio presente sul palco: “Oh Myss Keta portaci a putta*e”. Scandito e ribadito più volte.

Un coro che sembra aver infastidito la performer milanese, almeno vedendo quel che è accaduto e quella minaccia – nel suo stile – rivolta ai presenti in sala:

“Se lo dite un’altra volta esco. Chi si permette di dirlo, oltre ad essere infuocato con i miei occhi, lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore fegato e soprattutto la lingua, così che non possiate più dire queste put*anate”.

In sala, prima dell’applauso, era calato il silenzio. A differenza dell’atteggiamento avuto da Elettra Lamborghini a giugno, Myss Keta ha reagito in modo differente, mantenendo il proprio stile artistico-provocatorio anche nella sua reprimenda pubblica. Alla fine, però, la musica è ripartita e la sua esibizione, in compagnia di due coriste e del deejay, è ripresa.