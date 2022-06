Mobilità: sempre più diffuso il noleggio auto a lungo termine

Semplice, facilmente accessibile e adatto a una vasta categoria di automobilisti: sono questi i fattori che negli ultimi mesi hanno reso il noleggio a lungo termine estremamente popolare. Una nuova consapevolezza che ha permesso a questa formula di riscattarsi dall’idea di essere un servizio ad appannaggio esclusivo dell’utenza business e diventare una delle opzioni più richieste dagli utilizzatori privati.

In particolare, stando all’ultima analisi pubblicata dall’Unrae, l’ingresso di questa particolare fetta di utenza nel segmento del mercato dell’auto a NLT è salita nei primi tre mesi dell’anno a quota 17,4%, crescendo di oltre due punti percentuale rispetto al dato dei tre mesi precedenti.

Ragione principale di questo cambiamento un’offerta estremamente competitiva, che ha reso il noleggio a lungo termine una formula del tutto paragonabile o addirittura più vantaggiosa rispetto all’acquisto di un’auto nuova.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

In qualità di formula nata su misura delle esigenze degli automobilisti, il noleggio a lungo termine garantisce un’estrema flessibilità. Ad esempio, qualora serva disporre di un’auto con una certa urgenza, è possibile optare per il noleggio a lungo termine in pronta consegna, una soluzione che, basandosi esclusivamente su veicoli in stock, permette di ottenere un veicolo nuovo in tempi estremamente brevi.

Il tutto, naturalmente, potendo contare sempre su una scelta estremamente personalizzabile, soprattutto alla luce delle numerose offerte di vetture in pronta consegna oggi disponibili in rete, che è possibile passare in rassegna affidandosi ai migliori portali di comparazione.

Per esempio, il noleggio auto in pronta consegna su facile.it permette di ottenere il veicolo prescelto anche in soli 30 giorni e senza le classiche pratiche burocratiche di solito connesse a operazioni di questo tipo.

Le soluzioni disponibili su tali piattaforme offrono inoltre un’ampia panoramica sui prezzi formulati delle migliori agenzie di noleggio a lungo termine, in modo da assicurare ai sottoscrittori di tutte le garanzie delle più importanti realtà specializzate.

Noleggio a lungo termine: un’unica rata, tanti vantaggi

La possibilità di avvalersi di una formula senza pensieri è probabilmente ciò che nel tempo ha reso il noleggio a lungo termine una soluzione estremamente popolare. Il servizio prevede infatti il pagamento di un’unica rata mensile, comprensiva di quei classici costi di gestione che, con l’acquisto di un’automobile, ricadrebbero esclusivamente sul proprietario.

Tra le spese coperte dal canone ci sono in particolare il bollo, l’RC auto, la polizza kasko, i tagliandi, il cambio d’olio e l’assistenza stradale con auto sostitutiva, oltre a tutte quelle piccole o grandi spese in genere derivanti dalla manutenzione straordinaria del veicolo.

In aggiunta, è sempre possibile modulare la rata in base alle specifiche abitudini di utilizzo, ad esempio scegliendo, per piccole percorrenze, il noleggio a lungo termine di un veicolo con una bassa cilindrata – in modo da beneficiare di un canone più snello – oppure, per percorsi più impegnativi, di un veicolo di grossa cilindrata, pagando un’unica rata mensile un po’ più alta, ma decisamente più vantaggiosa rispetto ai costi ascrivibili al possesso di un’auto di proprietà.

Tra gli altri aspetti che concorrono alla formulazione del canone ci sono poi gli optional richiesti e gli eventuali servizi aggiuntivi, nonché la durata del contratto, che in genere può oscillare dai 36 ai 60 mesi. La rata può essere inoltre personalizzata in base al numero di chilometri da percorrere, in modo da rendere le offerte di veicoli con noleggio a lungo termine sempre aderenti alle specifiche necessità.

Ma c’è un ulteriore fattore che può incidere sulla rata: la possibilità di ricorrere al noleggio a lungo termine con anticipo, che dà la possibilità di ridurre in modo significativo l’importo dei canoni da versare. Tuttavia, è importante sottolineare che anche il noleggio a lungo termine con anticipo zero può assicurare numerosi benefici, soprattutto nel caso in cui si voglia disporre di un veicolo dal valore elevato, senza dover corrispondere cifre proibitive.