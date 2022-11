L'ultima del ministro Valditara: "L'umiliazione è un fattore di crescita fondamentale per i ragazzi"

L’intervento del ministro leghista dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara di qualche giorno fa all’evento a Milano “Direzione Nord, una nuova stagione” è sembrato pienamente in linea con l’approccio del suo partito. In quell’occasione, Valditara ha promesso punizioni severe “anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole”.

Il riferimento, chiaro, è ai numerosi atti di bullismo e di violenza che giornalmente si consumano tra le mura scolastiche, un tema che secondo Valditara “merita soluzioni, che siano la didattica personalizzata, l’intervento dello psicologo, sanzioni più efficaci, la chiamata a una responsabilità dei docenti, l’aumento delle sanzioni laddove l’atto penalmente rilevante sia commesso nei confronti dell’insegnante”. La necessità è quella di aprire un tavolo sull’argomento perché così, continua il ministro, “non si può andare avanti”.

Non mi pareva vero, allora sono andato a cercare su VD News. Un ministro dell’istruzione che parla dell’umiliazione pubblica come strumento di crescita. La stigmatizzazione pubblica. Io sono favorevole ai lavori socialmente utili ma credo, sommessamente, che questo sia fascismo. pic.twitter.com/KmE3fgBsEI — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) November 24, 2022

Il ministro Valditara sui bulli: “Facciano lavori socialmente utili, l’umiliazione è un fattore di crescita”

Il ministro Valditara ha parlato pure di un episodio avvenuto proprio qualche settimana fa in una scuola di Gallarate, nel Varesotto, dove uno studente ha disegnato svastiche sulla cattedra per poi prendere a pugni, una volta scoperto, la professoressa. Da qui, le parole del ministro dell’Istruzione sul bisogno di imporre lo svolgimento di lavori socialmente utili ai ragazzi che si rendono protagonisti di episodi del genere.

Poi, il tanto discusso riferimento del ministro all’ “umiliazione” come “fattore fondamentale di crescita”, che ha suscitato non poche perplessità. Nello specifico, Valditara ha spiegato che le istituzioni scolastiche non possano limitarsi alla sospensione dei soggetti problematici, ma che debbano fare un passo ulteriore. Queste le sue parole in riferimento all’episodio di Gallarate: