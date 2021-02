Quali saranno i ministri del governo Draghi? L’ex capo della BCE dovrà scegliere se affidarsi a personalità politiche o a tecnici. Come spiega Emanuele Lauria su Repubblica è probabile che in questa fase molto delicata Draghi per rappresentare tutte le sensibilità possa addirittura chiedere ai leader dei vari partiti di partecipare attivamente al governo. E visto che i nomi che sono stati fatti nei giorni delle trattative portate avanti da Fico sono bruciati, saranno molti i tecnici:

Assieme a Mario Draghi, come premier di un governo istituzionale, era circolato con forza il nome dell’ex presidente della Consulta Marta Cartabia: non è improbabile che le venga offerta la Giustizia, delega al centro di un durissimo scontro politico attorno ai temi della prescrizione. In alternativa, per il posto di Guardasigilli, Paola Severino, che lo stesso ruolo ricoprì nel governo Monti. Altra casella importante quella dell’Economia: Draghi potrebbe proporre di guidare il Mef a Fabio Panetta, membro italiano dell’esecutivo Bce, giudicato in grado di affrontare il delicato dossier del Recovery. Altro nome in pole quello di Carlo Cottarelli, cui già Mattarella affidò l’incarico di formare un governo nel 2018, prima che salpasse la nave gialloverde con al timone il debuttante Giuseppe Conte.

Perfino Roberto Speranza, alla guida di un ministero centrale al tempo dell’emergenza COVID come quello della Salute, potrebbe non essere riconfermato. Al suo posto potrebbe arrivare Ilaria Capua. Lamorgese invece potrebbe rimanere al Viminale per garantire continuità. Altri nomi che fa Lauria sono quelli di Enrico Giovannini, Roberto Cingolani e addirittura quello di Vittorio Colao, a capo della task force nominata dal governo Conte durante la prima ondata che poi è stata accantonata.