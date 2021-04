I messaggi del fratello di Malika: “Ha venduto i nostri genitori per 30mila euro”

Le chat che ha pubblicato oggi Samir con la sorella Malika, la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa e ripudiata dai genitori perché lesbica, risalgono al gennaio scorso, alcuni giorni dopo che la ventiduenne ha annunciato in famiglia di amare una donna. Il fratello oggi ha voluto renderle pubbliche su Facebook, per rispondere alla accuse di chi in questi giorni ha attaccato lui e i loro genitori, e cercare di scrollarsi così di dosso un po’ di accuse. La storia di Malika è infatti rimbalzata sui social e sui giornali, provocando l’indignazione di molti, tanto che la cugina di Malika ha pensato di organizzare una raccolta fondi per la 22 enne (sostenuta anche da molti del mondo dello spettacolo), con la quale sono stati già raccolti più di 30mila euro. E per questo il fratello ora la accusa, facendo capire in sostanza che avrebbe fatto tutto questo proprio per i soldi. E scrive: “Vendere i propri genitori per 30 mila euro usando 5 parole di troppo e scordandosi i 22 anni di sacrifici meritati nei suoi confronti!”. Le cinque parole di troppo, a onor del vero sono molto pesanti. Il fratello infatti, dopo che Malika aveva comunicato alla famiglia di amare una donna, le aveva detto: “Ti taglio la gola, sei una tumorata lesbica”. Ma, ha sostenuto in diverse interviste rilasciate qui e là che quelle sono state “Frasi uscite in un momento di rabbia, cose che mai ridirei”. E anzi: continua a sostenere che la famiglia le avrebbe chiesto di tornare a casa, e che lui stesso si fosse offerto di ospitarla nel suo appartamento, ad Alessandria.

Le chat tra Malika e il fratello

“Io ti appoggio in ogni scelta, però parlami”, scrive lui il 5 gennaio. Lei: “Lasciatemi stare per un po'”. Poi lui continua a dirle di volerle bene, e chiede scusa per i modi con cui (non) gliel’ha dimostrato.

Lui a parole si mostra preoccupato, e le chiede di sapere almeno dove passerà la notte. Lei: “Sto male. Ho sentito gli audio che mi hai mandato, mi vergogno”.

Lui: “Sai che sono vecchio stampo, ma siamo quattro pezzi di carne uguale”, come a dire: una famiglia indissolubile.

“Non sai quello che sto passando, dice lei”. Lui: “Io sono dalla tua, mi vuoi evitare?”

Lui: “Io ci sono, anche se sai che non approvo. Ma sei sempre la mia Malikina”. Lei: “Anche io”.

Lui: “Ricorda che l’unica persona che ti proteggerà incondizionatamente da ciò che farai sono io, non farmi diventare ciò di cui avevi paura”.

Poi Malika lo informa del fatto che lei ha trovato una casa. Questo è l’ultimo screen che Samir ha pubblicato.

E subito dopo Samir fa vere la chat su Messenger, dopo che a casa è arrivata la denuncia di Malika per i genitori.

Scrive Samir: “Il babbo ha perso 10 kg ed è svenuto a lavoro, e la mamma non dorme la notte. Questo è ciò che gli stai facendo. Ora io scendo, perché devo stargli dietro. Se mi lascia uno dei due sai cosa succederà”.