Il MES e l’ombra di una crisi di governo a luglio

Repubblica oggi racconta in un retroscena che sul MES c’è un rischio scissione nel MoVimento 5 Stelle e che sul governo si staglia così l’ombra di una possibile crisi “balneare”:

Cinque senatori 5S sono catalogati come «altamente a rischio», cinque come «potenzialmente a rischio», almeno altri dieci come “critici” ma con alte probabilità di essere riconquistati alla causa. Certo, Luigi Di Maio e tutti i ministri grillini voteranno a favore del fondo Salva Stati – anche se si mostrano scettici, oppure non si espongono e scelgono un silenzio tattico – ma è altrettanto vero che proprio sul passaggio parlamentare dedicato all’attivazione del Mes potrebbe consumarsi una pericolosa scissione. Capace di far traballare il governo e favorire l’ingresso di singoli parlamentari di Forza Italia in maggioranza.

L’allarme non lascia indifferente il ministro degli Esteri. Nelle ultime ore Di Maio ha confidato ai suoi il rischio di una crisi politica entro fine luglio. Per salvare il governo, è il suo ragionamento, serve un’azione decisa che metta ordine in un Movimento frammentato e litigioso. Sarebbe utile anche posticipare l’attivazione del Mes a settembre. E poi, non è solo un problema della “corrente Dibba”, di quel drappello per ora ristretto di parlamentari pronti a seguire Alessandro Di Battista in un’eventuale scissione.