Lo sberleffo di Mentana a Conte: “La fermo prima che tiri fuori le pentole” | VIDEO

«La fermo prima che tiri fuori le pentole» così il giornalista Enrico Mentana ha scherzato con Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 stelle, durante un’intervista andata in onda su La7 nell’ambito del programma L’ultima parola. Giuseppe Conte ha affermato: «Abbiamo studiato una riforma, gliela dico in anteprima» e ha proseguito illustrando la novità in questione: «Vogliamo estendere il libretto di famiglia Inps con i voucher digitali ai lavoratori autonomi con prestazioni occasionali, per esempio quelle dell’idraulico o di un artigiano. I costi si dimezzeranno al 50% grazie al cash back fiscale. È un vantaggio anche per l’emersione del nero». A questo punto il giornalista ha scherzato, dicendo a Conte: «Adesso la fermo prima che tiri fuori le pentole» ma a Conte la battuta sembra non essere piaciuta e apparentemente infastidito ha risposto: «No, non dica così. È una cosa seria, non stiamo parlando di pentole».