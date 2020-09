Polignano a Mare”, spiega il sindaco del paese, Ciro D’Alò. Il 25 agosto Alla Sop di Polignano a Mare un focolaio interessa almeno 78 persone . Dopo che sabato una lavoratrice era risultata positiva erano stati effetuati poco più di 150 test del tampone, e la metà sono risultati positivi. Il focolaio si è esteso anche a Grottaglie dove sono state individuate 10 persone positive, nove delle quali “sono tutti lavoratori che in questi giorni sono transitati all’interno dell’azienda agricola Sop dia Mare”, spiega il sindaco del paese, Ciro D’Alò. Il 25 agosto Giorgia Meloni era lì. Senza mascherina. E senza distanziamento sociale.

La visita senza mascherina di Giorgia Meloni alla fabbrica di Polignano dove c’è un focolaio

Giorgia Meloni, Fitto e uno dei manager della Sop si sono fatti fotografare durante la visita della leader di Fratelli D’Italia allo stabilimento di Polignano a Mare. La Meloni non corre pericolo, ormai sono passate pi di due settimane, ma durante il tour alla Sop non teneva la mascherina e non ha rispettato il distanziamento sociale. Racconta Repubblica Bari:

Il caso di Polignano però potrebbe diventare anche politico. Almeno a giudicare dalle foto pubblicate su Facebook da Giuseppe L’Abbate (non si tratta del sottosegretario di Stato all’Agricoltura). Le stesse foto diffuse (senza limiti di privacy) fra il 24 e il 25 agosto scorsi nelle quali c’è pure la presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Sullo sfondo lo stabilimento della Sop con uno dei top manager, Giuseppe L’Abbate. Il post ricalca il motto caro al presidente degli Stati Uniti, Donald Trup: «Make Puglia and Polignano great again». Tradotto: “Facciamo la Puglia e Polignano di nuovo grandi”. Nelle foto ci sono anche il candidato governatore per il centrodestra, Raffaele Fitto, e il deputato e commissario regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato. Meloni, Fitto, Gemmato. Tutti senza mascherina. Tutti molto vicini l’uno all’altro.

La foto ritrae i tre all’esterno dello stabilimento SOP. Ma c’è anche un’altra foto che testimonia che anche all’interno della fabbrica Giorgia Meloni non indossava alcun dispositivo. In un ambiente chiuso e per di più adibito alla preparazione di alimenti.

