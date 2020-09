Tutto è iniziato quando una lavoratrice dell’azienda ortofrutticola Sop di Polignano a Mare sabato è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus. Ieri sono stati eseguiti 159 tamponi agli operai dell’azienda. E 78 sono risultati positivi

Il focolaio di Coronavirus alla Sop di Polignano a Mare con 78 contagi

I tamponi sono stati analizzati la scorsa notte al “De Bellis” di Castellana Grotte. I colleghi dell’operaia positiva non risiedono tutti nel barese e una decina di loro presentava dei sintomi compatibili con Covid-19. La Asl Bari fa sapere che oltre ai tamponi eseguiti verranno fatti altri test “in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati”. A Polignano a Mare il Coronavirus era già arrivato: il sindaco del paese Domenico Vitto in questi giorni aveva annunciato la chiusura degli uffici del comune dopo che un dipendente era risultato positivo: “Ho predisposto – spiegava Vitto, che è anche presidente dell’Anci Puglia – la chiusura del palazzo comunale per la sanificazione e tutti i dipendenti, me compreso, si stanno sottoponendo a test sierologico. I risultati finora sono negativi. Sono momenti di apprensione per tutta la comunità, ma non possiamo assolutamente perdere la lucidità in un momento così delicato”