Cosa si sono detti Meloni e Macron nel primo incontro (informale) della nuova Presidente del Consiglio

neXt quotidiano | 24 Ottobre 2022

La foto sull’ampia terrazza di un hotel a 5 stelle nel centro di Roma. Lì è avvenuto il primo incontro internazionale (ma informale) della nuova Presidente del Consiglio. Un colloquio, quello tra Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, definito proficuo durante il quale sono state messi sul tavolo gli obiettivi comuni dei due Paesi. Vicende che si intrecciano tra loro e che saranno discusse anche in occasione del prossimo Consiglio d’Europa, dove la nuova inquilina di Palazzo Chigi approderà per la prima volta in una veste istituzionale.

È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

Meloni Macron, il primo incontro internazionale della nuova Presidente del Consiglio

La foto scattata sulla terrazza dell’hotel del centro della capitale è stata pubblicata sui social dal Presidente francese, accompagnata da questo messaggio:

“Come europei, come paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni , va in questa direzione”.

Il post social del Presidente francese sull’incontro Meloni-Macron non entra nel dettaglio dei temi discussi nel corso di questo primo confronto non formale. A spiegare di cosa hanno discusso i due è una nota di Palazzo Chigi:

“Cordiale e proficuo confronto, di oltre un’ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori. I presidenti di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali”.

Temi confermati dallo stesso Macron in un’intervista rilasciata ad Agi in cui ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali che hanno portato a questo incontro che non era previsto. Il Presidente francese, infatti, si trovava a Roma per partecipare a un evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio:

“Ho incontrato Giorgia Meloni qui. Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale, ma è importante nell’ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l’Unione Europea. I rapporti tra Italia e Francia sono più importanti delle persone”.

Un pensiero confermato anche dalla pagina Twitter del Presidente francese. Il thread in cui spiega qualche dettaglio dell’incontro con Giorgia Meloni, infatti, si apre con una foto e un ringraziamento a Mario Draghi.