"Ho il diritto di fare la madre come ritengo", Giorgia Meloni risponde alle polemiche per aver portato la figlia a Bali

La si può criticare a livello ideologico, politico e – ora che è alla guida del governo – per le decisioni che sta prendendo e prenderà con il suo esecutivo. Attaccarla per aver portato con sé la figlia di 6 anni durante il viaggi in Indonesia per partecipare al summit del G20 di Bali è, invece, un qualcosa di assurdo e paradossale. Nelle ultime ore, Giorgia Meloni è finita nel mirino delle critiche per aver legittimamente deciso di portare con lei la sua figlioletta. Su questa scelta si sono consumati fiumi di inchiostro – attraverso articoli pubblicati su alcune testate -, ma anche sui social e in televisione. E ora è arrivata la risposta della diretta interessata.

Meloni replica alle polemiche sulla presenza della figlia a Bali

Durante il viaggio di ritorno da Bali, la stessa Presidente del Consiglio ha voluto rispondere a queste paradossali critiche mosse da alcuni quotidiani e sui social.

“Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”.

Giorgia Meloni, giustamente, rivendica la sua scelta legittima di fare la madre e di portare con sé la figlia di 6 anni. Anche se si trattava di un viaggio istituzionale. Perché criticare una donna perché fa la mamma è l’esatto opposto della lotta contro il patriarcato di cui spesso ci si riempie la bocca prima di cadere in polemiche assurde come questa. E tutto è nato da alcuni articoli di giornale che hanno fatto sponda anche su allucinanti attacchi social. Come quello de “La Stampa, firmato Assia Neumann Dayan, in cui era stato scritto:

“Sono piuttosto certa che Meloni non avrebbe problemi a colloquiare con la Cina mentre aiuta Ginevra a fare le sottrazioni, sperando che non confonda le parti. Tutte le mamme lo fanno, lo fa anche lei. Certo, io se fossi in lei mi farei questi tre giorni a Bali tra adulti, figlia mia scusami ma mamma sta salvando l’Italia, se hai bisogno chiedi a papà, torno presto, lavati i denti”.

E oggi, sul quotidiano La Repubblica, Claudia De Lillo ha scritto:

“Perché quindi, in quei quasi quattro giorni che richiedono ogni energia mentale, fisica ed emotiva di un capo di Stato, Giorgia Meloni ha scelto di prendere su di sé il carico – gratificante, inevitabile, pesantissimo – di una figlia al seguito? Non per passare con lei del tempo di qualità che difficilmente è contemplato dal protocollo. Non per mancanza di alternative familiari o professionali deputate al temporaneo accudimento. E allora perché? Probabilmente lei, che ricordiamo «donna, madre e cristiana», ritiene che la vicinanza alla figlia sia prioritaria, perché la presenza materna è un valore non negoziabile, anche quando lo Stato richiede alla propria leader 48 ore di coinvolgimento e attenzione assoluti”.

Insomma, Giorgia Meloni contestata non tanto per i suoi ideali politici e le sue decisioni da Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma per aver portato con sé la figlia di sei anni. E a tutto ciò si uniscono le parole, anch’esse paradossali, pronunciate da Furio Colombo a “L’Aria che Tira”.

Vergogna Furio Colombo a l’aria che tira.

“Bambini in top class come la figlia della premier Meloni, a Bali con la madre impegnata nel G20, e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo” .#lariachetirala7 #lariachetira #Colombo #Meloni #Piantedosi #migranti @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/djOnaMYFGB — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) November 16, 2022

Il giornalista ed ex parlamentare ha esplicitamente messo sullo stesso piano – per sollevare una polemica incredibile – la figlia della Presidente del Consiglio portata a Bali e i bimbi migranti che perdono la vita in mare. Prese di posizione senza alcun costrutto che hanno provocato la legittima e sacrosanta risposta di Giorgia Meloni.

(foto IPP/zumapress)