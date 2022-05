Tutte le smorfie di Giorgia Meloni alla domanda sulla camicia nera | VIDEO

Giorgia Meloni torna virale dopo il discorso “io sono Giorgia” e il “Meloni-chan” (il trend social che la rappresentava come un fumetto giapponese) con la sua reazione, nell’ultimo giorno della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, a una fantomatica domanda di un giornalista ad un delegato di partito. Nel suo discorso di chiusura ha parlato di alcune “domande lunari”: “Un giornalista – ha raccontato – ha chiesto a un delegato, ‘ma questa maglietta scura è un omaggio alle camicie nere?’”.

Per oltre un minuto la leader di Fratelli d’Italia è andata avanti a smorfie, gesti con le braccia e mani nei capelli, tra gli applausi dei presenti alla convention. “Ma cosa vuoi rispondere – ha poi aggiunto – vi rendete conto che siete lunari: lo dico per la vostra professionalità. Mi vergogno a fare sta domanda, gli risponderei io. Pensano che con questi argomenti che fermeremo la guerra e la crisi? E che tutto questo interessa la gente? C’è chi fa riunioni di redazione per trovare qualcosa per non raccontare quello che sta succedendo”. “Voi sognate una destra sfigata – ha aggiunto – cupa, invece siamo una destra vincente, rispettata, che ha al vertice una donna, mentre a sinistra le donne si devono accontentare dei ruoli che gli uomini danno loro. Non vi va giù. Voi raccontate le favolette, noi facciamo la storia”. Lo scorso ottobre Meloni ebbe uno screzio con l’allora giornalista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea (ora passata a La Stampa) perché quest’ultima aveva riportato come la leader politica indossasse in aula un vestito nero, mentre era in realtà blu: nelle intenzioni della cronista non c’era nessun sottotesto, ma Meloni si alterò parecchio.