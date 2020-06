Max Bugani vota Di Battista leader del M5S

Max Bugani in un’intervista rilasciata oggi al Fatto fa sapere che per lui Alessandro Di Battista è l’uomo giusto per fare il leader del MoVimento 5 Stelle. L’intervista di Luca De Carolis:

Lo ripeto, il collante in questo momento è solo il timore di non essere più al governo. Credo che quello attuale sia il miglior esecutivo possibile in questa fase, e va sostenuto. Ma bisogna anche stimolarlo sui temi, e per farlo il M5S deve trovare una sua collocazione.

Complicato per un partito alla prima esperienza nei Palazzi, no?

Per questo alla guida del M5S bisognerebbe avere qualcuno che non fa parte dell’esecutivo.

Cioè Di Battista e non Di Maio?

Il problema non può essere un singolo, non basta per spiegare come mai si è passati dal 33 per cento del 2018 al 15 per cento dei sondaggi attuali. Gli Stati generali, il nostro congresso, andavano convocati il giorno dopo le Europee, per capire dove avevamo sbagliato. Invece si è voluto continuare pensando solo al governo. Avevo suggerito di fermarci e ragionare prima delle Regionali in Emilia-Romagna dello scorso gennaio: se hai davanti un burrone è inutile continuare a correre con una benda sugli occhi. Invece si è tirato dritto. E ora assistiamo a un’emorragia nei territori e negli enti locali.

Dopo le aperture al Ponte sullo Stretto lei ha detto: “Rischiamo di diventare l’Ncd”.

Se non stai più in strada e non ti confronti più con la gente smarrisci le tue priorità. Anche Conte non ha chiuso la porta all’opera . Il premier fa un grande lavoro di mediazione nella maggioranza, ma il Movimento deve farsi sentire.