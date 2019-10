Matteo Salvini e l’euro irreversibile

Oggi Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Foglio nella quale dice che la Lega non ha alcuna intenzione di uscire dall’euro e dall’Unione Europea e – con un significativo passo avanti rispetto a quanto affermato in precedenza – ha anche lanciato un segnale piuttosto chiaro a chi, nel suo partito, ama sollevare questo tema:

Stiamo sull’Europa: anche il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che il Patto di stabilità va riformato. Lo dice pure lei, ma con Borghi accanto. Ci dica la verità: per lei l’euro è reversibile oppure no? “Lo dico una volta per tutte, e poi spero che nessuno, dentro e fuori il mio partito, sollevi di nuovo questo tema. La Lega non ha in testa l’uscita dell’Italia dall’euro o dall’Unione europea. Lo dico ancora meglio, così i giornalisti smetteranno di alimentare fantasie strane: l’euro è irreversibile. Ciò non significa che io abbia cambiato idea su com’è nata la moneta unica: è nata male, per interesse di pochi e a vantaggio di molti”.

Uno di quelli che nel suo partito solleva spesso questo tema è Claudio Borghi, il quale proprio oggi, citando un post del blog di Alberto Bagnai, forse intendeva proprio rispondere a chi gli chiedeva conto della chiara presa di posizione del segretario della Lega:

E cosa c’è scritto nel post di Goofynomics? Si racconta l’aneddoto di un simpatizzante leghista che chiede al senatore di essere “più esplicito” su taluni temi; lui gli risponde con una frase della quale va spiegato il senso:

Quando lei ha incontrato la nonna di suo nipote, cioè la madre di suo figlio, si ricorda com’è andata esattamente? Immagino che lei l’abbia vista, e le abbia detto una cosa del tipo: ‘Ma lo sai che hai un bel culo? Mi ti vorrei proprio scopare!'”

Colte di sorpresa dal contrasto fra il tono dottorale, e il contenuto boccaccesco (d’altra parte, visto che a me non serve più, posso spiegarvi un segreto: come tutti i nemici, anche le donne vanno prese di sorpresa…), le signore eleganti, distinte, curate, non poterono fare a meno di prorompere in una risata, acuita dall’imbarazzo del malcapitato, e smorzata a fatica dalla consapevolezza che l’essere eleganti, distinte, e curate, in linea di principio avrebbe loro precluso il ridere di una battuta un po’ troppo esplicita (sulla quale, non dubitiamo, qualche verme farà il consueto titolo a otto colonne – fino a quando non gli arriverà un conto a quattro zeri…).

Confuso dalla ferocia e dal successo del mio attacco, l’amico balbettò un: “Bè, no, non è andata proprio così…”, alzandomi la palla per la schiacciata finale, pronunciata col più insopportabile dei miei toni saccenti:

“Bene, caro, allora vedi che quando hai un interesse serio verso qualcosa la politica la sai fare anche tu? Quello che mi interessa lo sai e mi hai votato perché interessa anche a te. Ora lasciami fare politica come anche tu sai farla.”