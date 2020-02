Matteo Ricci: il sindaco PD di Pesaro chiama il M5S in giunta

A Pesaro, con il rimpasto di giunta comunale, partono le prove tecniche di laboratorio politico locale tra Pd-M5S. Il sindaco Matteo Ricci (Pd) questa mattina ha infatti proposto alla consigliera comunale di minoranza Francesca Frenquellucci (M5S), a cui aveva già assegnato il compito di seguire dai banchi del Consiglio la delega all’Università, di entrare in giunta come assessore all’Innovazione.

Frenquellucci, che nel 2019 sui era candidata sindaco contro Ricci, andrebbe ad occupare, anche se con un’altra delega, il posto lasciato libero in giunta da Antonello Delle Noci che, il primo cittadino, ha nominato presidente di Marche Multiservizi al posto di Massimo Galuzzi. “Ho chiesto a Francesca Frenquellucci di entrare in giunta comunale come assessore all’Innovazione- spiega Ricci- In questi mesi abbiamo avviato una collaborazione utilissima alla citta’ e sull’Universita’ abbiamo portato a casa insieme un risultato straordinario. Il corso di laurea della Politecnica delle Marche e’ infatti una risposta concreta alle esigenze delle nostre imprese, con ottime prospettive occupazionali per i giovani. Abbiamo inoltre collaborato bene in Consiglio comunale sul bilancio partecipato, sulla sicurezza e su molti altri temi”. Ricci parla di una scelta naturale che potrebbe dare vita ad un laboratorio politico a cui guarderebbero con attenzione anche i vertici nazionali dei due partiti.

“Come assessore all’Innovazione potrebbe seguire le attività economiche, i servizi demografici, le reti informatiche e citta’ digitale, democrazia diretta e Universita’- conclude- Tutte questioni care storicamente al movimento di appartenenza. Credo che possiamo essere il primo Comune in Italia a creare una collaborazione di questo tipo. Del resto siamo forti della coerenza del percorso che abbiamo fatto insieme e dei risultati ottenuti in cosi’ poco tempo. Nelle condizioni politiche nazionali e cittadine che si sono create, l’ingresso in giunta di Frenquellucci mi sembra la naturale conseguenza”. Ora in piazza del Popolo attendono la risposta della ex competitor di Ricci alle comunali della scorsa primavera.

