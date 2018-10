«Mattarella? Non è mica economista»

Per il MoVimento 5 Stelle la domenica è il giorno dell’amenità. E così, mentre il leader Luigi Di Maio va a monologare in tv da Giletti per raccontare la teoria del complotto che vede PD e Forza Italia pronti a maneggiare i giornali (?) per attaccare il povero governo, ad alzare il tiro sul presidente della Repubblica. A cominciare

Certo, il ministro 5S del Lavoro afferma anche di «credere nel fatto che si potrà dialogare con le istituzioni europee e internazionali per spiegare le ragioni del popolo italiano». Però, sempre dal fronte grillino, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano insiste nell’individuare in via preventiva responsabili esterni al governo di eventuali tracolli finanziari. «La sensazione è che i segnali negativi lanciati dalle opposizioni, così come le parole di Mattarella, contribuiscano a scoraggiare gli investitori». Dopo alcune ore Di Stefano attenua la sua dichiarazione sul presidente della Repubblica («mi riferivo a chi usa strumentalmente le sue parole»), ma la strategia comunicativa dell’esecutivo appare comunque già chiara.

Ma se il mitico Manlio è una garanzia, la Stampa invece racconta le parole di un anonimo esponente grillino di governo (e visto che questo anonimo esponente grillino di governo viene spesso citato dal quotidiano, non è impossibile indovinare con una chi sia) nei confronti di Mattarella:

Di nuovo il Quirinale. Sabato, nelle ore subito successive al monito di Mattarella, i vertici dei 5 Stelle si sono sentiti con Di Maio. I ministri Danilo Toninelli, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, il capogruppo Francesco D’Uva. Bisogna decidere come rispondere agli avvertimenti del Capo dello Stato sui conti e sulla sostenibilità del bilancio. Un esponente molto in vista del governo dice stizzito: «Che ne sa lui? È un costituzionalista mica un economista».

E visto che Mattarella, in effetti, non è un economista, si spera che chi parla almeno abbia preso una laurea quinquennale in economia.

