Applausi dei cittadini al corteo di auto che lo accompagnava a Montecitorio, ovazione al suo ingresso in aula, interruzioni – per manifestare apprezzamento – durante il discorso: il Mattarella Bis mette d’accordo tutti, e il giuramento del Capo dello Stato avvenuto oggi alla Camera dei Deputati è tra i più condivisi di sempre.

Il giuramento di Mattarella al Parlamento che lo ha ri-eletto: “Superati giorni travagliati, anche per me”

“Per me una nuova chiamata alla responsabilità, dalla quale non posso sottrarmi. Il voto di questa assemblea è quello più alto della rappresentanza democratica. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta. Il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e gli italiani di ogni età che si attendono garanzia dei diritti e risposte al loro disagio. Queste sarebbero state compromesse dal prolungarsi di uno stato di tensioni politiche. Leggo questa consapevolezza nel voto del parlamento che ha concluso giorni travagliati per tutti, anche per me. Questa stessa consapevolezza è la ragione del mio ‘sì’. Nel momento in cui mi hanno comunicato l’esito della votazione ho parlato delle urgenze che ci interpellano, non possiamo permetterci ritardi né incertezze. La ripresa di ogni attività è legata alla diffusione dei vaccini”.

Qui si leva un applauso dell’aula, al quale non partecipano però i rappresentanti di Fratelli d’Italia. “L’Italia è un grande Paese, i nostri impegni ci hanno permesso di ripartire. Ma per consolidarci abbiamo bisogno di progettualità e di innovazione, di un salto di efficienza del sistema Paese”. Poi Mattarella fa riferimenti a forze dell’ordine e medici impegnati nella lotta alla pandemia, riscuotendo nuovamente un applauso unanime: i parlamentari di FdI si sono addirittura alzati in piedi. “Dobbiamo costruire l’Italia del dopo emergenza, un’Italia più giusta e moderna, in cui le disuguaglianze vengano meno, che tragga vantaggio dalla valorizzazione delle sue bellezze”. “Al governo esprimo un ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. Abbiamo bisogno di decisioni lungimiranti che non guardino agli interessi particolari”. Un ulteriore lungo applauso è partito quando Mattarella ha fatto presente che al Parlamento vanno garantiti i tempi necessari per valutare i provvedimenti del governo.