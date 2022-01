Dopo le denunce emerse nella giornata di ieri da parte della sua ex fidanzata, il calciatore ventenne del Manchester United Mason Greenwood è stato “arrestato con l’accusa di violenze e aggressione in seguito alla diffusione, di cui siamo a conoscenza, di immagini di abusi e violenze fisiche postate da una donna”. Lo ha comunicato la polizia di Manchester, aggiungendo che il giovane “rimane in custodia in attesa di essere interrogato”. La squadra aveva fatto sapere ieri in una nota che l’atleta era stato sospeso e non si sarebbe allenato “fino a ulteriori aggiornamenti della situazione”. Come riporta The Athletic, anche Nike – sponsor del giocatore – ha emesso un comunicato: “Siamo profondamente preoccupati per le accuse inquietanti e continueremo a monitorare da vicino la situazione”.

Mason Greenwood arrestato dopo le accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata

Tutto è partito dal profilo Instagram di Harriet Robson, ex compagna di Greenwood: in alcune stories la donna ha mostrato diversi lividi su tutto il corpo, dalle cosce alle spalle, oltre a una ferita sanguinante al labbro, accompagnando le immagini alla frase: “A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi fa davvero Mason Greenwood”. Era stato pubblicato anche un audio dal quale si evinceva che il calciatore l’avesse costretta ad avere rapporti sessuali con lui contro la sua volontà.

La coppia era nata ai tempi della scuola, ma un tradimento di Greenwood aveva interrotto i rapporti: insieme a un connazionale, nel settembre 2020 aveva introdotto alcune modelle islandesi nell’albergo della nazionale inglese che si trovava sull’isola per giocare una partita in trasferta, venendo espulso dal ritiro. Per quella vicenda si scusò pubblicamente, ma Robson decise di lasciarlo, salvo poi ritornare insieme qualche tempo dopo.